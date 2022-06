Pierwsza zapowiedź młodzieżowego filmu fantasy Netflixa ''Akademia Dobra i Zła'' 0

Netflix opublikował pierwszy filmowy materiał promujący film fantasy dla młodzieży Akademia Dobra i Zła. W sieci pojawił się zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej.

fragment plakatu promującego film ''Akademia Dobra i Zła''

Fabuła filmu opiera się na pierwszej z sześciu powieści z serii autorstwa Somana Chainani o tym samym tytule. Główne bohaterki to najlepsze przyjaciółki Sophie i Agata, które trafiają do magicznej szkoły i odkrywają swoje baśniowe dziedzictwo. W tytułowej Akademii Dobra i Zła na złoczyńców i bohaterów znanych z baśni szkoleni są zwykli nastolatkowie.

Sophie to delikatna, zdolna i z ambicjami księżniczki dziewczyna, która wie, że w nowej szkole zdobędzie najwyższe oceny i dołączy do grona absolwentek tj. Kopciuszek, Roszpunka czy Królewna Śnieżka. Agatha z kolei poprzez swój ponury styl ubierania i wygląd bardziej pasuje do złoczyńców. Jednak popełniono błąd i dziewczyny trafiły nie tam, gdzie się spodziewały. Jednak czy na pewno był to błąd? Może to wskazówka do poznania ich prawdziwego ja.

Powieść Chainaniego ukazuje piękny baśniowy świat, w którym jedynym wyjściem z niego jest przeżycie i odnalezienie swojego przeznaczenia.

W główne bohaterki wcielają się Sophia Anne Caruso i Sofia Wylie. Oprócz nich na ekranie zobaczymy Charlize Theron jako Lady Lesso, Kerry Washington jako profesor Dovey, Michelle Yeoh jako profesor Anemone, Laurence Fishburne jako dyrektor szkoły Rafal Mistral , Bena Kingsley'a, Rachel Bloom, Roba Delaney oraz Kit Young. Film wyreżyserował Paul Feig, a pracował on na scenariuszu autorstwa Davida Magee i Laury Solon.

Premiera Akademii Dobra i Zła planowana jest na wrzesień tego roku.

Źrodło: Netflix