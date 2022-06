Kobieca drużyna baseballowa w zwiastunie serialu ''A League of Their Own'' 0

Dla serwisu Amazon Prime Video zrealizowany został remake udanego sportowego filmu z 1992 roku Ich własna liga. Produkcja nosi tytuł A League of Their Own i opowie o kobietach należących do drużyny baseballowej. W sieci zadebiutowała krótka zapowiedź produkcji, którą możecie zobaczyć poniżej.

fragment plakatu promującego serial ''A League of Their Own''

A League of Their Own przywołuje radosnego ducha klasycznego filmu Penny Marshalla. Seria ta jednak ukazuje większą perspektywę. Opowie bowiem historię całego pokolenia kobiet, które marzyły o profesjonalnej grze w baseball. Utalentowane kobiety wytyczają własne ścieżki zarówno na boisku, jak i poza nim.

Za serial odpowiada Abbi Jacobson, która stanęła także przed kamerą w jednej z głównych ról. W obsadzie są także Gbemisola Ikumelo, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field i Dale Dickey.

Dla przypomnienia fabuła oryginalnej produkcji:

Jest rok 1943 i wszyscy liczący się gracze powołani zostają do wojska. Jimmy otrzymuje niezwykłe zadanie – ma zorganizować pierwszą w historii kobiecą drużynę baseballową i poprowadzić ją do zwycięstwa w ogólnonarodowych mistrzostwach. Sprawy przybierają zaskakujący obrót, gdy sarkastyczny łowca talentów pozyskuje do drużyny Dottie Hanson, która okazuje się urodzoną mistrzynią gry w baseball. Wkrótce drużyna awansuje do pierwszej ligi i sięga po tytuł mistrzowski.

Premiera serialu zaplanowana jest na 12 sierpnia.

Źrodło: ComingSoon