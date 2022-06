''Tales of the Walking Dead'' - zdjęcia i data premiery antologicznej serii AMC 0

Jak się okazuje produkcja antologicznego spin-offa The Walking Dead noszącego tytuł Tales of the Walking Dead zmierza ku końcowi. Świadczy o tym ujawniona przez stację AMC data premiery serialu. W sieci zadebiutowały także pierwsze zdjęcia promujące tę poszerzającą post-apokaliptyczne uniwersum serię.

Poppy Liu, serial ''Tales of the Walking Dead''

Na poniższych fotografiach widzimy Samanthę Morton jako Dee, Olivię Munn jako Evie i Terry’ego Crewsa jako Joe, Jillian Bell jako Ginę i Parker Posey jako Blair, Daniellę Pinedę jako Idalię i Danny’ego Ramireza jako Erica, Jessie’go T. Ushera jako Davona i Poppy Liu jako Amy.

Tales of the Walking Dead to antologiczna seria, która opowiadać ma nowe historie, ale osadzone w świecie znanym z The Walking Dead. W poszczególnych odcinkach pojawią się zarówno nowe, jak i znane już widzom produkcji postacie. Serial ma ukazać niezwykle emocjonalne, szokujące, przerażające i szalone opowieści.

Funkcję showrunnera pełni Channing Powell. Za kamerą pojedynczych odcinków stanęli Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier i Tara Nicole Weyr. Trzy pozostałe epizody wyreżyserował Michael Satrazemis.

Pierwszy sezon serialu składa się z sześciu odcinków. Premiera antologii równocześnie odbędzie się w serwisie AMC+ i na antenie stacji, a będzie ona miała miejsce 14 sierpnia tego roku.

Źrodło: ComingSoon