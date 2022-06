Joel i Ellie na oficjalnym zdjęciu z planu ''The Last of Us'' - jest także klikacz! 0

Podczas wydarzenia Summer Game Fest Neil Druckmann dał fanom The Last of Us możliwość spojrzenia na oficjalne zdjęcie z serialu. Widzimy na nim Joela i Ellie, a po bliższym przyjrzeniu jest na nim także klikacz.

plakat promujący serial ''The Last of Us''

Na pierwszym planie widzimy Joela i Ellie, w których wcielają się Pedro Pascal i Bella Ramsey. Główni bohaterowie chowają się w ciszy w muzeum. Za nimi rysuje się zarys pewnej postaci. Widać ją po lekkim rozjaśnieniu zdjęcia. To klikacz.

Klikacz to chory będący w trzecim stadium Cordycepsa. Głowa zarażonego obrośnięta jest grzybem, co sprawia, że traci on zdolność wzroku. Do poznawania otoczenia i szukania ofiar wykorzystuje słuch, a sam wydaje z siebie charakterystyczny dźwięk przypominający klikanie. Klikacze są bardzo silni, co uniemożliwia walkę wręcz.

Podczas wspomnianego wydarzenia ogłoszono także pojawienie się w serialu Troy'a Bakera i Ashley Johnson. Aktorzy Ci w grach udzielają głosy głównym bohaterom. W adaptacji HBO wcielą się jednak w inne postacie. Jakie, niewiadomo.

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Źrodło: ComingSoon