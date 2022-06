Angelina Jolie stanie za kamerą ''Without Blood'' - w obsadzie Salma Hayek i Demian Bichir 0

Aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Angelina Jolie stanie za kamerą swojego kolejnego filmu. Dla Fremantle wyreżyseruje dramat Without Blood.

Angelina Jolie, film ''Ci, którzy życzą mi śmierci''

Fabuła filmu oprze się na bestsellerowej powieści włoskiego pisarza Alessandro Baricco. Akcja Without Blood osadzona ma zostać na włoskiej wsi, gdzie dochodzi do bliżej niezidentyfikowanego konfliktu. Produkcja ma odkryć uniwersalny prawdy o wojnie, traumie, pamięci i uzdrowieniu duszy, jak i ciała.

Jolie jest zaszczycona tym, że Baricco wybrał ją do wyreżyserowania jego dzieła. Swoją radość wyraziła w niedawno opublikowanym oświadczeniu, w którym to dziękuje pisarzowi za wiarę w nią.

W obsadzie filmu są Salma Hayek i Demian Bichir. To na razie jedyne podane do publicznej wiadomości nazwiska. Zdjęcia do dramatu już trwają. Plany umiejscowione są w południowych Włoszech oraz w Rzymie.

Dotychczas Jolie wyreżyserowała cztery filmy. Jej debiutem jest romans wojenny z 2011 roku Kraina miodu i krwi. Ostatni raz zaś stanęła za kamerą w 2017 roku reżyserując dramat biograficzny Najpierw zabili mojego ojca. Z kolei na ekranie aktorkę widzieliśmy w ubiegłym roku w dwóch dziełach – Eternals i Ci, którzy życzą mi śmierci.

Źrodło: Variety