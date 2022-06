Uma Thurman i Henry Golding w obsadzie sequela ''The Old Guard'' 0

Netflix pracuje nad sequelem filmu akcji The Old Guard, który to niedługo po premierze stał się jedną z najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji platformy. Ciągle powiększa się obsada kontynuacji. Swoje angaże otrzymali właśnie Uma Thurman i Henry Golding.

Charlize Theron, film ''The Old Guard''

Thurman wszyscy zapewne kojarzycie z doskonałego filmu akcji Kill Bill w reżyserii Quentina Tarantino. Golding zaś najbardziej znany jest z roli Snake Eyesa w filmie Snake Eyes. Geneza G.I. Joe.

W The Old Guard 2 do swojej roli powróci oczywiście doskonała Charlize Theron. Za kamerą kontynuacji stanie Victoria Mahoney, która pracowała jako reżyser drugiej ekipy przy filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Gina Prince-Bythewood, reżyserka pierwszego filmu została przy projekcie jako producentka.

Film czerpie wątki z komiksów autorstwa Grega Rucka i Leonardo Fernandeza.

O czym opowiada The Old Guard:

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron),sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

Źrodło: Deadline