Hayden Christensen zdegustowany rasistowskimi atakami na Moses Ingram 0

Moses Ingram stała się celem ataku "fanów" gwiezdnego uniwersum od momentu premiery miniserialu Obi-Wan Kenobi na Disney+. Swój komentarz w tej sprawie wygłosił Hayden Christensen.

Moses Ingram - "Obi-Wan Kenobi"

Z jakiegoś powodu Moses Ingram otrzymała wiele rasistowskich obelg w sieci, co skłoniło zarówno Lucasfilm, jak i Ewana McGregora do potępienia tych haniebnych zagrywek ludzi określających siebie, jako "fani". Swojego zdegustowania zaistniałą sytuacją nie krył również Hayden Christensen, który powrócił do roli Anakina Skywalkera w Obi-Wan Kenobi. Gwiazdor chwali również umiejętności aktorskie swojej kumpeli po fachu.

Trochę o tym słyszałem i oczywiście bardzo mnie to zasmuca. Myślę o Moses. Ona jest nie tylko uroczą osobą i człowiekiem, ale niesamowicie utalentowaną aktorką. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem odcinki z jej udziałem, byłem zachwycony jej występem i po prostu pomyślałem, że subtelności i niuanse, które wniosła w kreowanie owej postaci, były naprawdę imponujące. Uważam, że wykonała świetną robotę i myślę, że Reva jest ważną postacią, a ludzie zdadzą sobie z tego sprawę.

podsumował Christensen

Warto odnotować, że Hayden Christensen również był przez lata obiektem nękania przez tych, którzy nie polubili postaci, którą wykreował na ekranie w prequel trylogii "Gwiezdnych wojen".

W Polsce legalnie Obi-Wan Kenobi będzie można oglądać od jutra.

Źrodło: ComicBookMovie