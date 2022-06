HBO skasował serial ''Stworzona do miłości'' po 2. sezonach 0

HBO dalej robi czystki w swoich produkcjach. Tym razem zdecydowano się skasować serial Stworzona do miłości.

fragment plakatu promującego serial ''Stworzona do miłości''

Produkcja ta jest kolejną popularną pozycją HBO, która w ostatnim czasie została anulowana. Niedawno pisaliśmy o kasacji Wychowane przez wilki. Porządki w tytułach realizowane są na mocy niedawnej fuzji prowadzącej do powstania Warner Bros. Discovery. Nowy prezes w taki oto sposób poszukuje oszczędności.

Stworzona do miłości to czarna komedia z elementami science fiction. Jej fabuła opiera się na powieści Alissy Nutting z 2017 roku. Główna bohaterka to Hazel Green (w tej roli Cristin Milioti), która po 10 latach nieszczęśliwego małżeństwa stara się uwolnić od swojego psychopatycznego męża, milionera Byrona Gogola. Okazuje się nie być to łatwym zadaniem. Hazel odkrywa, iż ma wszczepiony chip, który pozwala jej mężowi ją śledzić, obserwować i mieć wgląd w jej emocje. Dzięki niemu zna on każdy ruch Hazel, która w akcie desperacji ucieka do swojego rodzinnego domu położonego na pustynnym uboczu. Schronienie znajduje u swojego starzejącego się ojca Herberta, który po śmierci swojej żony, ukojenie znalazł w związku z syntetyczną lalką Diane.

W drugiej serii zaś Hazel zmuszona jest powrócić do zaawansowanego technologicznie pałącu Byrona, aby uratować życie swojego ojca. W środku okazuje się, że zarówno ona jak i Byron zostają uwięzieni przez rewolucyjną, ale i bardzo niebezpieczną najnowszą technologię Gogola.

Źrodło: Variety