''Paddington 3'' ma tytuł i reżysera!

Trzeci film opowiadający o sympatycznym misiu imieniem Paddington za realizację, którego odpowiada StudioCanal ma już swój oficjalny tytuł oraz reżysera. Został nim Dougal Wilson.

Wilson to wielokrotnie nagradzany reżyser reklam i teledysków. Praca nad filmem o Paddingtonie będzie jego pełnometrażowym debiutem.

Film nosić ma tytuł Paddington in Peru, a zdjęcia do niego rozpoczną się w przyszłym roku w Londynie i Peru. Peru to rodzinny dom tytułowego misia. Obsada i fabuła sequela trzymana jest na razie w tajemnicy.

Wilson przejął stanowisko reżysera po Paulu Kingu, który nakręcił oba wcześniejsze filmy. Teraz jednak ze względu na swój napięty harmonogram nie mógł zaangażować się w ten projekt. Obecnie pracuje on nad filmem o Willym Wonce dla Warner Bros. Nie zrezygnował jednak całkowicie z udziału w produkcji o Paddingtonie. Pozostał przy projekcie jako producent wykonawczy i współscenarzysta.

Misia Paddingtona stworzył Michael Bond. Jest on bohaterem bestsellerowej serii opowiadań dla dzieci tego brytyjskiego pisarza. Pierwszy pełnometrażowy film zatytułowany Paddington wyszedł w 2014 roku. Jego sequel zadebiutował 3 lata później. Seria okazała się familijnym hitem, przyciągając na sale kinowe rzesze rodziców z dziećmi i zarabiając na całym świecie ponad 500 miliona dolarów.

Źrodło: The Hollywood Reporter