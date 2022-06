Poznajcie oficjalny tytuł sequela ''Na noże'' 0

Oczekiwany sequel kryminalnego hitu Na noże nareszcie otrzymał swój oficjalny tytuł. Brzmi on inaczej niż pewnie większość z nas się spodziewała.

film ''Na noże''

Żegnamy roboczy tytuł Na noże 2, a witamy Glass Onion a Knives Out Mystery. Na swoim profilu na Twitterze informację o tytule i filmik prezentujący oficjalne logo filmu opublikował reżyser i scenarzysta sequela Rian Johnson.

Niestety, ale nie znane są żadne szczegóły fabularne kontynuacji. Z udostępnionej na Twitterze informacji wiemy jedynie, iż Benoit Blanc uda się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę kolejnego morderstwa. W tego doskonałego prywatnego detektywa ponownie wciela się Daniel Craig.

Rian Johnson podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, również i tu zebrał imponującą obsadę, w skład której wchodzą Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick. Zdjęcia do filmu zakończyły się we wrześniu 2021 roku.

Na noże stał się kasowym hitem. Przy budżecie 40 mln dolarów zarobił on na całym świecie ponad 311 mln. Otrzymał także wiele cenionych nominacji m.in. do Oscara za najlepszy scenariusz i do Złotych Globów w aż trzech kategoriach. Prawa do dwóch kontynuacji zakupił Netflix.

Premiera sequela w okresie świątecznym tego roku, a więc prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia.

Źrodło: Twitter