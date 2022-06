"Joker 2" może być musicalem a Lady Gaga nową Harley Quinn 0

W sieci pojawiła się informacja, jakoby Lady Gaga prowadziła rozmowy w sprawie zagrania w filmie "Joker 2". Gwiazda miałaby zostać nową Harley Quinn!

Lady Gaga - "Dom Gucci"

Todd Phillips niedawno potwierdził, że wytwórnia Warner Bros. dała zielone światło sequelowi kasowego hitu. Pojawiło się sporo spekulacji na temat pojawienia się na ekranie Harley Quinn po tym, jak filmowiec zdradził tytuł "Joker: Folie à Deux" – w tłumaczeniu oznacza paranoję indukowaną. Stan ten jest definiowany, jako identyczne lub podobne zaburzenie psychiczne dotykające dwie lub więcej osób.

Podobno to Lady Gaga znajduje się na szczycie listy kandydatek Warner Bros. Co więcej film jest ponoć rozwijany w konwencji musicalu, co idealnie pasowałoby pod angaż akurat tej gwiazdy. Oczywiście jest to na razie czysta spekulacje i nie wiadomo czy Todd Phillips na pewno pójdzie w tym kierunku. Jest jednak możliwość, ze elementy musicalowe będą jakaś częścią psychotycznych wizji Arthura Flecka, którego ponownie na ekranie sportretuje Joaquin Phoenix.

Na razie to tyle, jeśli chodzi o aktualizację informacji związanych z "Joker: Folie à Deux". Będziemy Was oczywiście informowali na bieżąco, jeśli pojawią się jakieś nowe doniesienia.

