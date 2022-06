Od wielu lat mówi się, że Idris Elba będzie kolejnym Jamesem Bondem. Sam zainteresowany również nie raz podkreślał, że chętnie przyjąłby rolę ikonicznego charakteru, jeśli otrzymałby taką propozycję. Niestety lata lecą, a Elba cały czas takowej oferty oficjalnie nie otrzymał. Co więcej swego czasu mówiono także, że jeśli 49-latek nie otrzyma roli Agenta Jej Królewskiej Mości, to może wcieli się w postać złoczyńcy i przeciwnika Bonda.

Ostatnio źródła mające dojście do filmów o Bondzie wyjawiło, że toczyły się rozmowy pomiędzy producentami a aktorem.

Idris od dawna rozmawiał o roli w kolejnej erze historii Jamesa Bonda. W zeszłym roku rozważano też rolę antagonisty, aczkolwiek rozmowy wokół obsadzenia go w roli głównej rozpoczęły się ponownie, gdy producenci zdali sobie sprawę, jak jest on popularny po przeprowadzeniu badań rynkowych. Zajmował wysokie miejsce wśród zróżnicowanej grupy miłośników kina zaproszonych do udziału w badaniach. Nie chcieli widzieć w nim nemezis Bonda, chcieli go jako bohatera.