Ruszyły zdjęcia do filmu "Ryfka" z debiutującą Sonią Szyc 0

Rozpoczęły się zdjęcia do filmu Ryfka w reżyserii Kuby Michalczuka (Teściowie), z debiutującą na dużym ekranie Sonią Szyc.

kadr z filmu "Ryfka"

Zdjęcia do drugiego, pełnometrażowego filmu Kuby Michalczuka rozpoczęły się 29 maja w Katowicach i potrwają do 15 lipca. Ekipa obecnie przebywa na Śląsku, ale wkrótce przeniesie się do Warszawy. Scenariusz autorstwa Katarzyny Sarnowskiej (nagrodzone Złotymi Lwami Wszystkie Nasze Strachy) to wypełniona emocjami i humorem opowieść o młodej, 17-letniej dziewczynie, która konfrontując się z trudnym życiowym tematem, wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. To zderzenie dwóch pokoleń i całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat daje nadzieję na porozumienie, poznanie się na nowo i odbudowanie zepsutych relacji.

kadr z filmu Ryfka

W roli tytułowej Ryfki zobaczymy debiutującą na dużym ekranie Sonię Szyc. W rolę jej filmowego ojca wcielił się Borys Szyc. W filmie wystąpią także Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Iza Kuna oraz Jan Peszek.

Autorem zdjęć do filmu jest Maciej Ryter. Za scenografię odpowiada Jakub Zwolak. Pionem kostiumów kieruje Pola Gomółka, a charakteryzacją Alicja Kutkowska. Film ma trafić do kin w 2023 roku. Koproducentami filmu są CANAL+ i Grupa Kino Polska, a jego polskim dystrybutorem – Kino Świat.

Źrodło: media.pl.canalplus.com