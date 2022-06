Netflix pracuje nad reality show inspirowanym serialem ''Squid Game'' 0

Jeśli podobał się Wam serial Squid Game to powinniście wiedzieć, że będziecie mieć szansę wziąć udział w programie reality show realizowanym na jego podstawie. Za powstanie programu odpowie platforma Netflixa, dla której powstał ten pochodzący z Południowej Korei serialowy hit.

serial ''Squid Game''

Powstający program nosić ma tytuł Squid Game: The Challenge. Zgłaszać do niego mogą się śmiałkowie z całego świata. Jedynym warunkiem jest to, aby znali w stopniu komunikatywnym język angielski. Oto jego oficjalne ogłoszenie:

Program wzoruje się na serialu, a więc poszukiwanych jest 456 graczy. Nagrodą zaś jest 4,56 miliona dolarów. Kwota ta jest największą jaką zaproponowano do tej pory za wygraną w reality show. Program skompletuje również największą liczbę zawodników jaka do tej pory brała udział w tego typu produkcjach.

Na powstający projekt składać ma się dziesięć odcinków. Castingi już trwają. Zgłaszać można się za pośrednictwem strony SquidGameCasting.com. Jest to koprdukcja Studia Lambert i The Garden. Nagrania powstaną w Wielkiej Brytanii. Szcześliwcy, którzy dostaną się do programu wezmą udział w serii gier inspirowanych oryginalnym serialem. Zobaczymy także nowe wyzwania. Oczywiście do przegranych nikt nie będzie strzelał, także zawodnicy nie mają się czego obawiać.

Źrodło: Netflix