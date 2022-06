Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Powodzenia, Leo Grande! " - hipnotyzująca Emma Thompson i wszystkie orgazmy Nancy Stokes! Zobaczcie zwiastun 0

Emma Thompson to gwiazda pierwszej wielkości, laureatka dwóch Oscarów i dziesiątek innych prestiżowych nagród, jak również autorka scenariuszy i producentka. Jej nazwisko stanowi gwarancję wysokiej klasy projektów, w których aktorka bierze udział. Nie inaczej jest w przypadku jej najnowszego filmu Powodzenia, Leo Grande.

To historia Nancy Stokes, emerytowanej nauczycielki, a przy tym wdowy, która po dwóch latach samotności, w nagłym przypływie fantazji, decyduje się wynająć chłopaka do towarzystwa. Gra go, znany m.in. z przebojowego serialu Peaky Blinders, przystojny Daryl McCormack.

Film wyszedł spod ręki znakomitej australijskiej reżyserki Sophie Hyde, która zrealizowała komediodramat jednocześnie lekki i ważny. Pełen humoru i brawury obyczajowej, zyskał doskonałe recenzje. "Fenomenalna", "hipnotyzująca", "kobieca, ale powściągliwa" – tak zgodnym głosem komplementują Thompson krytycy. Ona sama podkreślała na konferencji prasowej podczas MFF w Berlinie (Berlinale 2022), że satysfakcja seksualna kobiet "nigdy nie była na liście priorytetów świata":

Jeśli gdzieś na wsi brytyjskiej, niemieckiej czy francuskiej spytalibyśmy starsze kobiety, ile miały orgazmów, byłyby ogromnie zaskoczone. Ale i niektóre młodsze kobiety, z którymi aktorka rozmawiała po projekcji filmu, przyznawały, że miewały problemy z rozmowami o intymności. Czym jest przyjemność, czym wstyd, dlaczego czujemy się zawstydzone mówiąc o przyjemnościach fizycznych – oto dyskusja, którą, mamy nadzieję, wzbudzi ten film.

dodała Thompson

Nancy Stokes (Emma Thompson), emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego – swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande (Daryl McCormack). W pokoju hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.

Powodzenia, Leo Grande w kinach od 15 lipca!

Źrodło: Forum Film Poland