Nicole Kidman z główną rolą w dreszczowcu ''Holland, Michigan''

Nicole Kidman zdobyła główną rolę w dreszczowcu utrzymanym w duchu filmów Hitchcocka noszącym tytuł Holland, Michigan. Za jego reżyserię odpowie Mimi Cave.

Cave to młoda reżyserka, która zadebiutowała w tym roku świetnie przyjętym komediowym horrorem Fresh. Miał on swoją premierę na festiwalu Sundance.

Thriller Holland, Michigan realizuje Amazon Studios. Scenariusz do filmu napisał Andrew Sodroski. Skrypt ten powstał już w 2013 roku i znalazł się na szczycie prestiżowej Czarnej Listy. To zestawienie najciekawszych fabuł, które nie zostały jeszcze przeniesione na szklany ekran.

Akcja filmu rozgrywać będzie się w małym miasteczku na Środkowym Zachodzie. Główna bohaterka to kobieta, która podejrzewa swojego męża o romans. Aby zemścić się na niewiernym partnerze sama wdaje się w romans, jednocześnie prowadząc śledztwo. To co odkrywa na temat sekretnego życia swojego męża, przyprawia ją o dreszcze.

Kidman oprócz tego, że pojawi się na ekranie, będzie pełnić także funkcję producentki wraz z Per Saari. Będzie to jej trzeci projekt realizowany dla Amazona po zeszłorocznym Lucy i Desi i oczekującym na premierę Expats.

Źrodło: Deadline