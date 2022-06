"West Side Story" - kultowy musical powraca na DVD i Blu-Ray 0

Trzykrotny laureat Oscara® Steven Spielberg oraz Tony Kushner – zdobywca nagród Pulitzera i Tony zabierają widzów do Nowego Jorku roku 1957. West Side Story to nominowana do Oscara® w aż 7 kategoriach adaptacja kultowego musicalu. Opowieść o zakazanej miłości i bezlitosnej rywalizacji pomiędzy Szarkami i Dżetami – ulicznymi gangami o różnym pochodzeniu etnicznym zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 29 czerwca.

"West Side Story"

West Side Story to nie tylko klasyka kina i przełomowe wydarzenie w historii Broadwayu. Musical ten jest symbolem amerykańskiej kultury uwielbianym przez widzów na całym świecie, od premiery na Broadwayu w 1957 r. nieustannie wystawianym przez profesjonalne i amatorskie zespoły na całym świecie. Jak zauważa Spielberg:

Sceniczna wersja "West Side Story" wystawiana jest na całym świecie, od liceów, przez domy kultury, po Broadway. Możliwość nieustannego powracania do tej historii i wyobrażania jej sobie na nowo stanowi o sile jej oddziaływania.

Musical West Side Story – dzieło czterech niekwestionowanych geniuszy: reżysera i choreografa Jerome’a Robbinsa, kompozytora Leonarda Bernsteina, autora tekstów piosenek Stephena Sondheima i dramatopisarza Aruthura Laurentsa – miał swoją premierę na Broadwayu 26 września 1957 r. w Winter Garden Theater, gdzie wystawiano go łącznie 732 razy.

Niełatwo jest zmierzyć się z arcydziełem i nakręcić je od nowa z innej perspektywy i z inną wrażliwością, a jednocześnie nie zagubić tego czegoś, co czyni z niego najwspanialsze sceniczne dzieło muzyczne. Jestem jednak przekonany, że wspaniałe historie można odpowiadać wiele razy, po części właśnie po to, by w dziele mogły przejrzeć się różne punkty widzenia i różne epoki. Ten film to być może największe wyzwanie w mojej karierze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że "West Side Story" jest prawdopodobnie największym musicalem w historii. Po wielokroć zadawałem sobie pytanie, czy mam prawo stąpać po tej, bądź co bądź, świętej ziemi. Wszyscy je sobie zadawaliśmy. Każdy z nas wiedział, jak ryzykowne jest to przedsięwzięcie. Jednak wszystkie osoby pracujące przy tej produkcji przystępowały do niej z wielką miłością i graniczącym z nabożnością szacunkiem wobec pierwotnej wersji filmu i jej legendarnych twórców. Przy tym zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy nakręcić film na miarę naszych czasów, odzwierciedlający współczesny sposób myślenia i wartości, które są nam bliskie.

podsumowuje Spielberg

Pogłoski o tym, że Spielberg jest zainteresowany nakręceniem nowej wersji filmu krążyły w Hollywood i na Broadwayu od kilku lat, a sam reżyser nigdy nie krył uwielbienia dla tego dzieła.

Reżyser postawił sobie też za cel wierne ukazanie w filmie realiów świata, w którym działały zwaśnione gangi. Akcja nowego filmu rozgrywa się latem 1957 r. na ulicach graniczących ze sobą dwóch części Upper West Side: Lincoln Square i San Juan Hill. Oba dystrykty położone są na zachód od Broadwayu, od West 60th Street po West 70th Street aż po granicę miasta wyznaczoną rzeką Hudson. W owym czasie Lincoln Square zamieszkiwali potomkowie osób, które wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, głównie z Europy. Mieszkańcami San Juan Hill byli w większości Portorykańczycy przybyli do Nowego Jorku podczas wielkiej fali migracji po II wojnie światowej. Wyburzenie tych dwóch osiedli zmusiło mieszkańców do opuszczenia domów. Większość potomków dawnych imigrantów z Europy oraz nowoprzybyłych Latynosów zostało przesiedlonych.

Dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:

Opowieści o West Side Story:

• Wstęp

• Prologue

• Szarki i Dżety

• Dance at the gym

• Romans

• America

• Gee, Officer Krupke

• Cool

• Od kwintetu Tonight do The rumble

• I feel preety

• Somewhere

• Finale

• Hołd

Piosenki:

• 16 piosenek z filmu

