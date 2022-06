Wakacje? Tylko z Craigem! Maraton "Craig znad Potoku: Ahoj przygodo!" i premiera 4. sezonu w Cartoon Network 0

Poszukiwanie skarbów z sekretnych map, podchody w lesie, wycieczki do tajemniczej Drugiej Strony Potoku – Craig Williams i jego przyjaciele brali już udział w wielu fantazyjnych zabawach. Widzowie będą mogli dołączyć do kolejnych przygód kreatywnych odkrywców z Herkleton już tego lata! Cartoon Network zaprasza na wakacyjny maraton "Craig znad Potoku: Ahoj przygodo!". Premiera w poniedziałek 27 czerwca o 8:20. Od 1 sierpnia o 9:20 widzowie będą mogli oglądać także premierowy 4. sezon serialu.

Ben Levin i Matt Burnett, producenci, scenarzyści i artyści stworzyli wyjątkowe animowane światy. Sławę przyniósł im Steven Universe. Międzygwiezdne perypetie intrygujących, nieoczywistych postaci z tego serialu pokazywały, że wyobraźnia twórców nie ma granic. Po galaktycznych eksploracjach animatorski duet postanowił zaprezentować bardziej ziemską i bliższą Ziemi historię: tak powstał „Craig znad Potoku”, który gości na ekranach od 2018 roku. Odbiorcy pokochali główne postaci: Craiga, J.P. Kelsey i ich nieoczywiste przygody. W przygotowaniu jest film pełnometrażowy o ich losach, Craig of the Creek: The Movie. Będzie to prequel opowiadający o czasie, kiedy Craig przeprowadził się do Herkleton.

W letnim maratonie stacja pokaże różne odcinki z emitowanych do tej pory sezonów serialu. Na najmłodszych widzów czekają wakacyjne wycieczki z bohaterami kreskówki, nowi przyjaciele i odkrycia godne prawdziwych poszukiwaczy! Bohaterowie spotkają kartonowego twórcę, który potrafi zrobić wiele rzeczy z papieru. Craig otrzyma zaproszenie, by dołączyć do tworzenia najnowszej kreacji. Z kolei Kelsey, odważna dziewczynka o mocnym charakterze, będzie dowodzić bardzo ważną misją: odebraniem obiadu na wynos!

Premiera maratonu "Craig znad Potoku: Ahoj przygodo!" już w poniedziałek 27 czerwca o 8:20. Emisja codziennie o 8:20.

Premiera 4. sezonu Craig znad Potoku w poniedziałek 1 sierpnia o 9:20. Emisja codziennie o 9:20.

Źrodło: Cartoon Network