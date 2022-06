Canal+ oddał prawa do ekranizacji ''Listów zza grobu'' Remigiusza Mroza 0

Canal+, który w 2019 roku nabył prawa do ekranizacji pierwszej z czterech powieści o losach patomorfologa Seweryna Zaorskiego – Listy zza grobu, nie zrealizował produkcji. Teraz po 3 latach prawa do przeniesienia książki na ekran nabyła firma Aktiv Media.

Informację o tej znaczącej zmianie podał w swoich mediach społecznościowych sam Remigiusz Mróz.

Prawa nabyła firma Aktiv Media – a konkretnie Viola Zaorska. Viola wyprodukowała nie tylko 'Chyłkę', ale też 'Behawiorystę' – i w pewnym sensie jest matką chrzestną ’Wotum nieufności’ napisał Mróz

Nie wybrana została jeszcze platforma streamingowa, na którą trafi serial. Obecnie jak pisze Mróz zbierane są oferty. Wybór padnie na taką, która pozwoli zrealizować produkcję na najwyższym poziomie.

O czym są Listy zza grobu?

Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno. Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog, samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai, rozpoczynając remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad…

