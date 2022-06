David Oyelowo jako ikona amerykańskiego boksu Sugar Ray Robinson 0

Brytyjski aktor David Oyelowo wystąpi w filmie Sweet Thunder. Wcieli się on w ikonę amerykańskiego boksu Sugar Ray Robinson.

David Oyelowo, film ''Uwięziona''

Oyelowo oprócz pojawienia się na ekranie pełni przy produkcji także funkcję producenta i scenarzysty. Jak mówi aktor realizacja tego projektu to jego wielka pasja. Pracę nad nim sukcesywnie prowadzi od prawie dekady.

Sugar Ray Robinson był to zawodowy mistrz świata w wadze półśredniej i pięciokrotny mistrz świata w wadze średniej. Uznawany za najwybitniejszego boksera w historii. Zasłynął nie tylko ze wspaniałych walk, ale i eleganckiego oraz ekstrawaganckiego stylu życia. W swojej karierze wziął udział w 201 walkach. Wygrał 174 z nich, ponad połowę nokautem.

David Oyelowo dwa lata temu zadebiutował jako reżyser filmem Water Man, w którym to pojawił się także na ekranie w tytułowej roli. Wcześniej podziwiać mogliśmy go m.in. w dramatach Niebo o północy, Geneza planety małp oraz horrorze Don't Let Go.

Źrodło: Deadline