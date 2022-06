Reżyser Top Gun: Maverick oraz Pajęczej głowy szykuje się do pracy na planie zdjęciowym filmu o wyścigach formuły jeden. Na ekranie pojawi się między innymi Brad Pitt, który dodatkowo będzie pełnił funkcję producenta. W projekt zaangażowany jest także Jerry Bruckheimer, z którym Kosinski współpracował już przy okazji tegorocznego hitu o tytułowym Mavericku.

Z każdej strony lecą pochwały w kierunku filmu Top Gun: Maverick za efekty praktyczne, których użyto przy realizacji znakomitego widowiska. Jak się okazuje filmowiec zamierza w podobny sposób pracować przy okazji filmu "Formuła 1":

Dla mnie to przyjemność widzieć ludzi zakochanych w prawdziwych zdjęciach. Młodzi ludzie nie widzieli tego za dużo. Są tak przyzwyczajeni do używania CGI, które jest narzędziem do tworzenia dużych filmów, że kiedy kręcisz coś naprawdę, wydaje się to innowacyjne. Takie jest właśnie podejście do "Formuły 1". Zrobić zdjęciach z prawdziwych wyścigów i prawdziwych samochodów, uchwycić je. To będzie ogromne wyzwanie, ale ekscytuje mnie to.