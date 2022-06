Zwiastun komedii Quinna Shepharda ''Not Okay'' 0

Platforma Hulu na którą w przyszłym miesiącu trafi satyryczna komedia Not Okay opublikowała pierwszy zwiastun filmu. Za jego produkcję odpowiada Searchlight Pictures.

Dylan O'Brien, film ''Inwersja''

Za scenariusz i reżyserię Not Okay odpowiada Quinn Shephard, mająca do tej pory na swoim reżyserskim koncie jedynie dramat Blame z 2017 roku.

Fabuła Not Okay opowie o Danni Sanders, młodej pisarce, która nie ma określonego celu życia, brakuje jej przyjaciół i perspektyw. A co najgorsze nie jest zadowolona z liczby obserwujących ją na Instagramie. Aby zwiększyć liczbę followersów pozoruje swój wyjazd do Paryża. Kiedy jednak w realnym świecie dochodzi do przerażającego incydentu, staje się on także częścią jej zmyślonej historii. Kłamstwo Danii urasta do coraz większych rozmiarów powodując wiele moralnych rozterek u dziewczyny. Przyćmiewa je jednak osiągnięty sukces i uwaga jaką poświęcają Danni jej obserwujący. Jednak kwestią czasu jest pęknięcie tej pięknej otoczki. A wtedy Danni przekona się jak brutalny potrafi być Internet.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W rolach głównych występują Zoey Deutch, Dylan O'Brien, a partnerują im Mia Isaac, Embeth Davidtz, Nadia Alexander, Tia Donne Hodge, Negin Farsad, Karan Soni i Dash Perry.

Premiera Not Okay 29 lipca wyłącznie na Hulu.

Źrodło: ComingSoon