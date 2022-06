Nowi aktorzy dołączają do prequela ''Igrzysk śmierci'' 0

Lionsgate dość szybko poszerza obsadę prequela Igrzysk śmierci. Do dwójki aktorów, którzy wcielą się w głównych bohaterów dołączyło właśnie sześć nowych nazwisk.

film ''Igrzyska śmierci''

U boku Rachel Zegler i Toma Blytha wystąpią Josh Andres Rivera, Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples i Hiroki Berrecloth.

Benson, Steeples i Berrecloth wcielą się odpowiednio w Jessupa, Dill i Treecg, trybutów z 12, 11 i 7 Dystryktu. Marsden zaś wcieli się w Mayfair Lipp, a Cooper sportretuje Arachne Crane’a, mentora trybutów z 10 dystryktu.

Fabuła filmu opierać ma się na powieści Suzanne Collins. Za kamerą stanie Francis Lawrence. To on wyreżyserował trzy ostatnie filmy z serii Igrzyska śmierci. Scenariusz prequela napisał Michael Lesslie mający na swoim koncie udany dramat Makbet i mniej udaną adaptację gry wideo Assassin's Creed.

The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Liosngate wyznaczył datę premiery filmu na 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: Deadline