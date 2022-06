Léa Seydoux znana z ''Nie czas umierać'' otrzymała angaż w sequelu ''Diuny'' 0

Francuska aktorka Léa Seydoux znana z dwóch ostatnich bondowskich produkcji Nie czas umierać i Spectre otrzymała angaż w sequelu widowiska Diuna.

film ''Diuna''

Seydoux wcielić ma się w rolę Lady Margot będącą długoletnią sługą zakonu Bene Gesserit. Postać ta po raz pierwszy zostanie przeniesiona z książki Franka Herberta na ekran. W adaptacji Davida Lyncha z 1984 roku bohaterka ta nie była uwzględniona.

Za reżyserię filmu Dune: Part Two ponownie odpowiada Denis Villeneuve. W obsadzie powrócą Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem i Josh Brolin. Dołączą do nich Christopher Walken jako Imperator Shaddam IV, Florence Pugh jako księżniczka Irulana i Austin Butler jako Feyd-Rauth Harkonnen.

Jak podaje Warner Bros. Pictures w szczątkowej opisie fabuły część druga skupi się na tym, jak Paul gromadzi ogromną armię Fremenów do walki z bezwzględnym Harkonnenem, stając się jednocześnie mityczną postacią mesjasza dla mieszkańców Arrakis.

Zdjęcia do sequela rozpocząć mają się 18 lipca w Budapeszcie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to film zobaczymy na ekranach kin 20 października 2023 roku.

Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Źrodło: Deadline