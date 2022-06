''Bob's Burgers Film'' z datą premiery na Hulu i HBO Max 0

Studio 20th Century Fox podało datę premiery pojawienia się filmu Bob's Burgers Film na dwóch streamingowych platformach. Subskrybenci Hulu i HBO Max z tą ciekawą animacją zapoznają się już za niecały miesiąc.

film ''Bob's Burgers Film''

Na obu platformach film zadebiutuje 12 lipca. Oznacza to, że trafi on do streamingu niecałe dwa miesiące po kinowej premierze, która miała miejsce 27 maja.

Bob’s Burgers Film to kinowa wersja wielokrotnie nagradzanego Emmy serialu animowanego, będącego mieszanką komedii, musicalu i filmu przygodowego. Zadebiutował on w 2011 i do tej pory doczekał się 12 sezonów.

Gdy przez awarię ulicznego wodociągu pojawia się ogromna dziura tuż przed wejściem do lokalu Bob’s Burgers, wakacyjne plany Boba i Lindy Belcherów stają pod znakiem zapytania. Właściciele walczą o utrzymanie biznesu, a ich dzieci starają się rozwikłać zagadkę, by uratować rodzinną restaurację. W obliczu licznych niebezpieczeństw i kłopotów wszyscy pomagają sobie nawzajem z nadzieją na powrót za kontuar, gdzie czują się najlepiej.

Reżyserem filmu Bob’s Burgers Film jest Bernard Derriman, a współreżyserem Loren Bouchard. Scenariusz napisali Loren Bouchard i Nora Smith.

Źrodło: ComingSoon