Florence Pugh gwiazdą i producentką serialu Netflixa ''East of Eden'' 0

Netflix pracuje nad limitowaną serią będącą adaptacją noweli amerykańskiego noblisty Johna Steinbecka. Mowa o utworze Na wschód od Edenu.

Florence Pugh, film ''Midsommar. W biały dzień''

Do zagrania głównej roli wybrana została brytyjska aktorka Florence Pugh, którą kojarzyć możecie z takich produkcji jak Małe kobietki i Midsommar. W biały dzień. Pugh oprócz pojawienia się na ekranie zajmie się także produkcją serii East of Eden.

Na Wschód od Edenu to saga rodziny Trasków, opisująca jej dzieje od 1890 roku do I wojny światowej. Warstwa fabularna skupia się wokół przypowieści o Kainie i Ablu, dwóch bracia rywalizujących o względy ojca, która stanowiła jednocześnie odzwierciedlenie przekonania, że ludzie powtarzają zachowania swoich przodków. Główni bohaterowie to bliźniacy Kaleb i Aron.

Jak na nie wiadomo kto wcieli się w członków rodziny Trask. Castingi trwają. Nie wybrano również osoby, która stanie za kamerą projektu. Na pokładzie jest jednak scenarzystka. To Zoe Kazan, która jak mówi nad odpowiednim objęciem tej rozległej trzypokoleniowej całości pracowała przez ostatnie dwa lata.

Wiadomo w kogo wcieli się Pugh. Sportretuje ona Cathy Ames, matkę Kaleba i Arona. To niestabilna psychicznie kobieta oraz zimna i okrutna matka, która od dzieciństwa przypominała już wcielenie psychicznego potwora.

Źrodło: Deadline