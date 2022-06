Wraz ze zdjęciami opublikowany został wywiad z jednym z producentów wykonawczych serialu i szefem działu produkcji, odpowiednio Lindsey Weber i Jamie Wilsonem. Opowiedzieli oni co nieco o orkach.

Cóż, kocham orki. Uwielbiam projektowanie stworzeń, więc jestem bardzo szczęśliwa, mogąc o tym mówić. JD i Patrick — showrunnerzy — pierwsza strona ich biblii dotyczyła orków. Mają do nich prawdziwą pasję, kochają protetykę oraz projektowanie i czuli, że potrzebują wgłębienia się w temat, biorąc pod uwagę, że jest to Druga Era i tysiące lat przed wydarzeniami Trzeciej Ery. Było dla nich naprawdę ważne, aby traktować ich jak posiadaczy własnej kultury i odkrywać ich świat. Jesst to zupełnie inna epoka dla orków. Pochodzą oni z wcześniejszych czasów niż orkowie, których widzieliśmy do tej pory na ekranie, a ich liczba była tak niska, że ​​ważne było, aby wyglądały i czuły się inaczej niż stwory, które już nam zaprezentowano. Spędziliśmy dużo czasu, rozmawiając o tym, co to znaczy być orkiem w Drugiej Erze. Wydawało się właściwe, że ich wygląd będzie inny, część bardziej dzikiej, bardziej surowej, Drugiej Ery Śródziemia, bliżej miejsca, w którym kończy się Pierwsza Epoka. Kiedy ich spotykamy nie są jeszcze zorganizowani w armie, są trochę bardziej rozproszeni i plądrują. Więc to po prostu inny czas w ich całej historii.

powiedziała Weber