Małgorzata Kożuchowska jako Ilona Łepkowska w filmie "Zołza" 0

Zołza to komedia opowiadająca historię niezwykle wpływowej kobiety, scenarzystki i producentki filmowej, Anny Sobańskiej. To ona jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Decyduje, kto znajdzie się na szczycie, a kto spadnie na samo dno. Do czasu, gdy niespodziewanie sama staje przed wyzwaniem życia. W głównej roli występuje Małgorzata Kożuchowska.

kadr z filmu "Zołza"

Ta przewrotna komedia na podstawie scenariusza Ilony Łepkowskiej, scenarzystki i producentki kultowych filmów i seriali, powstaje we współpracy z Małgorzatą Kożuchowską. Autorkę i aktorkę łączy wieloletnie artystyczne zaufanie, szczególnie ważne, gdy na ekranie zaciera się granica pomiędzy filmową ułudą, a prawdziwym życiem. Z tego powodu Małgorzata Kożuchowska jest po raz pierwszy również współproducentem filmu.

Zołza to komedia, a jednocześnie to opowieść o odkrywaniu tego, co w życiu najcenniejsze. Skrzy się dowcipem i radością życia, niespodziewanie zderzając nas z najprawdziwszymi, głębokimi emocjami.

W obsadzie, pojawią się również Artura Żmijewskiego, Annę Dymną, Rafała Zawieruchę, Zofię Domalik, Bronisława Wrocławskiego, Jacka Borusińskiego, Philippe Tłokińskiego, Marcina Perchucia, Leona Charewicza i Katarzyna Ankudowicz. Producentem filmu jest Wonder Films – dom produkcyjny stworzony przez Klaudiusza Frydrycha, Krzysztofa Raka i Ingę Kruk.

Premiera pod koniec 2022 roku.

Źrodło: Wonder Films