Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ben Stiller spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim 0

W Kijowie hollywoodzki aktor Ben Stiller miał okazję spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wydarzenie oczywiście odbiło się głośnym echem w światowych mediach.

Ben Stiller będący ambasadorem Dobrej Woli UNHCR spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim po tym, jak odwiedził kijowskie osiedla dotknięte wojną z Rosją. Na nagraniu wideo, które pojawiło się w mediach oraz mediach społecznościowych, Stiller i Zełenski witają się serdecznie przed przystąpieniem do rozmów na temat losu uchodźców w rozdartym wojną kraju. Słyszymy, jak aktor nazywa ukraińskiego prezydenta bohaterem.

To jedno, zobaczyć te zniszczenia w telewizji lub na portalach społecznościowych. Inną rzeczą jest zobaczyć to wszystko na własne oczy. To o wiele bardziej szokujące.

powiedział Stiller

Gwiazdor wraz z przedstawicielką UNHCR na Ukrainie, Karoliną Lindholm Billing odwiedził również inne okupowane ukraińskie miasto Irpin.

To, co widziałeś w Irpinie, jest zdecydowanie straszne, jednak jeszcze gorzej jest po prostu wyobrazić sobie, co dzieje się na osiedlach, które wciąż znajdują się pod czasową okupacją na wschodzie – dodał Zełenski.

Panowie rozmawiali nie tylko o uchodźcach, którzy przenieśli się ze wschodu okupowanego kraju na zachód Ukrainy, ale także o tych, którzy trafili do Polski oraz Ukraińcach przymusowo deportowanych do Rosji.

Na Instagramie znalazł się również osobny apel Bena Stillera:

Źrodło: NBC