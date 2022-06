Matthew Vaughn, twórca świetnie przyjętych filmów o agencji Kingsman wraca z kolejną odsłoną historii o tajnej organizacji, powołanej w celu utrzymania pokoju na świecie. Tym razem akcja rozgrywa się w czasach I wojny światowej i pokazuje ekscytującą historię początków pierwszej na świecie niezależnej agencji wywiadowczej. Najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii spiskują, by wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony ludzi. I tylko jeden człowiek może ich powstrzymać. Premiera filmu na Blu-ray™ i DVD, a także w pakiecie trzech filmów z serii "Kingsman" na DVD już 1 lipca.

W roku 2014 film Kingsman: Tajne służby przedstawił światu Harry’ego Harta (Colin Firth), zaskakująco ułożonego szpiega-dżentelmena i Gary’ego "Eggsy" Unwina (Taron Egerton), chłopaka z trudną przeszłością, desperacko poszukującego ojcowskiego wzorca. Harry zwerbował Eggsy’ego, wyszkolił go w dżentelmeńskim obyciu oraz szpiegowskim fachu, a wraz z oddziałem Kingsmanów para pokonała nikczemnego miliardera z branży technologicznej Richmonda Valentine’a (Samuel L. Jackson). W sequelu z 2017 roku Kingsman: Złoty Krąg poznaliśmy amerykański odpowiednik brytyjskiej organizacji w postaci agencji Statesman, a zło przybrało tym razem postać przedsiębiorczej dilerki narkotyków Poppy Adams (Julianne Moore).

W najnowszej odsłonie zatytułowanej King's Man: Pierwsza misja historia dzieje się ponad sto lat wcześniej, w cieniu I wojny światowej, co daje okazję do naszkicowania genezy agencji Kingsman.

Chciałem zrobić coś inaczej. Chciałem pokazać wielką, epicką przygodę. W czasach mojego dzieciństwa filmy takie jak "Lawrence z Arabii" panowały na ekranach i były zarazem epickie i nie nudne. Pomyślałem sobie więc, że chętnie wskrzesiłbym ten gatunek. A skoro już zaswędziało, to trzeba było podrapać.

wyjaśnia Matthew Vaughn, scenarzysta, reżyser i producent filmu

Wierne odtworzenie realiów czasów I wojny światowej nie należało do najłatwiejszych zadań, ale twórcy wykonali swoją pracę z wielką klasą. Scenografie przygotowane przez Darrena Gilford i jego zespół zaskakują autentycznością, a znakomite zdjęcia Bena Davisa sprawiają, że na ten film patrzy się z wielką przyjemnością.

Współscenarzysta Karl Gajdusek uważa, że rozmach i skala filmu przesuwa tę franczyzę na kolejny poziom:

Myślę, że to, co zaskoczy ludzi, to epicki charakter tego filmu. Wykorzystujemy teleobiektywy, statystów i sceny batalistyczne zgodnie z tradycją wielkich epickich filmów wojennych. Ten film ma rozmach i momentami jest bardzo poważny.