Disney szykuje nową trylogię "Planety Małp" 0

Walt Disney liczy na to, że film przygotowywany przez Wesa Balla będzie początkiem nowej trylogii "Planeta Małp". Szczegóły w dalszej części artykułu.

"Wojna o planetę małp"

20th Century Fox odniósł sukces nową wersją klasycznej Planety Małp. Seria zapoczątkowana przez Ruperta Wyatta filmem Geneza planety małp z 2010 roku była znakomitym blockbusterem, który doczekał się równie udanych kontynuacji. Teraz za sprawą Wesa Balla będziemy mieli okazję doświadczyć ponownego spotkania z legendarną franczyzą, która obecnie jest w rękach Walta Disneya.

Oczekuje się, że nadchodzący film będzie kontynuacją trylogii. Sam Walt Disney przekazał pieczę nad serią reżyserowi trylogii "Więzień labiryntu", który ostatnie lata spędził nad dopracowywaniem scenariusza do "Planet of the Apes 4". Scenariusz jest już ponoć na ukończeniu i jest na tyle dobry, że zdjęcia rozpoczną się latem lub jesienią tego roku.

Z najnowszych informacji, których autorem jest Justin Kroll wynika, iż Walt Disney oraz 20th Century wchodzą powoli w fazę castingów. Wytwórnia chce obsadzić w roli głównej kogoś na kim rozwinie markę jeszcze bardziej i będzie mogła zbudować dalsze odsłony nowej trylogii.

Bardzo prawdopodobne, że niebawem będziemy otrzymywać pierwsze informacje odnośnie nazwisk, które zagrają w filmie "Planet of the Apes 4". Kiedy film trafi do kin? Najbezpieczniejsze zakłady to końcówka 2023 roku lub 2024 rok.

Źrodło: Deadline