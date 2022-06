Zwiastun horroru ''Gone in the Night'' z Winoną Ryder 0

Za pośrednictwem Vertical Entertainment w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź horroru Gone in the Night z Winoną Ryder. Aktorkę z pewnością kojarzycie z jednej z głównych ról w przebojowym serialu science fiction Netflixa Stranger Things.

Winona Ryder, serial ''Stranger Things''

Film przed premierą zmienił tytuł. Wcześniej powstawał pod nazwą The Cow. Ryder wciela się w bohaterkę imieniem Kath, która wraz ze swoim chłopakiem,w tej roli Gallagher Jr. wybiera się na weekendowy wyjazd. Miejscem ich podróży jest położona na odludziu chata do wynajęcia. Kiedy przybywają na miejsce okazuje się, że w lokalu już ktoś mieszka. To tajemnicza, młodsza od nich para. Nie mając dokąd pójść postanawiają dzielić dom z nieznajomymi. Sielanka nie trwa jednak długo. Chłopak Kath znika wraz z młodą nieznajomą. Kobieta popada w obsesję na punkcie odnalezienia mężczyzny i wyjaśnienia jego niecodziennego zachowania. Prawda jednak jaką odkryje okaże się o wiele dziwniejsza niż Kath kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Na ekranie oprócz Ryder zobaczymy także Johna Gallaghera Jr., Dermota Mulroney'a, Owena Teague i Brianne Tju. Za kamerą filmu stanął Eli Horowitz, który jest także autorem scenariusza wraz z Matthew Derby.

Kinowa premiera filmu Gone in the Night zaplanowana jest na 15 lipca. Na VOD horror ten trafi już 2 sierpnia.

Źrodło: Bloody Disgusting