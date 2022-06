Zwiastun slashera ''They/Them'' od Peacock - w roli głównej Kevin Bacon 0

Platforma Peacock opublikowała zwiastun swojego nowego filmu They/Them. To slasher z Kevinem Baconem w roli głównej.

Bacon wciela się w Owena Whistlera. To dyrektor obozu terapii konwersyjnej. Jej celem jest wyleczenie nastolatków należących do LGBTQ+ z ich tożsamości płciowej i seksualnej. Metody stosowane w obozie stają się z dnia na dzień coraz bardziej niepokojące i okrutne. Wtedy to uczestnicy terapii rozpoczynają bunt. Aby się ochronić zaczynają ze sobą współpracować. W tym samym czasie w obozie pojawia się tajemniczy morderca, co powoduje jeszcze bardziej niebezpieczny obrót spraw.

W obsadzie oprócz wspomnianego Bacona znanego z świetnego filmu Człowiek widmo czy thrillera Rzeka tajemnic, znajdują się także Anna Chlumsky, Theo Germaine, Carrie Preston, Quei Tann, Austin Crute, Monique Kim, Anna Lore, Cooper Koch i Darwin del Fabro.

They/Them wyreżyserował wielokrotnie nagradzany scenarzysta John Logan. Film ten jest jego debiutem na tym stanowisku. Dotychczas Logan może pochwalić się pracą przy przygodowej produkcji science fiction Wehikuł czasu, slasherowym musicalu z Johnnym Deppem Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street czy filmach o Jamesie Bondzie – Spectre i Skyfall.

Premiera slashera na Peacock odbędzie się 5 sierpnia tego roku.

