''Lyle, Lyle, Crocodile'' - zwiastun familijnej produkcji od Sony Pictures 0

Sony Pictures prezentuje zwiastun aktorskiego filmu Lyle, Lyle, Crocodile będącego adaptacją popularnej książki dla dzieci Bernarda Wabera.

Poniższa zapowiedź daje nam pierwsze spojrzenie na tytułowego śpiewającego gada oraz na reakcje ludzi, którzy po raz pierwszy spotykają Lyle’a.

Głosu krokodylowi w oryginalnej wersji językowej użycza Shawn Mendes. Lyle, Lyle, Crocodile wyreżyserowali Will Speck i Josh Gordon. Pracowali oni na podstawie scenariusza napisanego przez Willa Davisa. Na ekranie ujrzymy m.in. Constance Wu, Scoota McNairy, Winslowa Fegley, Brett Gelman i Javiera Bardema.

Fabuła filmu opowiada o rodzinie Primm, która przeprowadza się do Nowego Jorku. Josh, ich najmłodszy syn ma problemy z przystosowaniem się do nowego otoczenia. Wszystko to zmienia się, gdy dowiaduje się o istnieniu Lyle’a, śpiewającego krokodyla. Mieszka on na strychu ich nowego domu i uwielbia kawior, kąpiele i świetną muzykę. Josh i Lyle zaprzyjaźniają się, więc gdy miejskiej egzystencji gada zagraża pan Grumps, chłopak łączy siły z charyzmatycznym właścicielem Lyle’a – Hectorem P. Valenti. Obaj chcą pokazać światu, że do rodziny może należeć każdy oraz że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o jeszcze większej osobowości.

Premiera filmu Lyle, Lyle, Crocodile zaplanowana jest na 7 października.

Źrodło: ComingSoon