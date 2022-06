''Minionki'' i ''The Office'' - ciekawe wideo promujące animację ''Minionki: Wejście Gru'' 0

Studio Illumination opublikowało bardzo ciekawy i dość zabawny filmik promujący animowany film Minionki: Wejście Gru. Łączy on Minionki i kultowy już serial Biuro, a to wszystko za sprawą Steve'a Carella.

fragment plakatu promującego film ''Minionki: Wejście Gru''

Gru po raz kolejny w oryginalnej wersji językowej przemówi głosem Carella, aktora którego większość kojarzy właśnie z rolą w serialu Biuro. Osoby odpowiedzialne za promocję animacji postanowili to wykorzystać i stworzyli krótki wideo parodiujące kultową początkową scenę z serialu. Jak Wam się to podoba?

W filmie Minionki: Wejście Gru poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Pomogą mu w tym oczywiście Minionki. Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

Za reżyserię animacji odpowiada Kyle Balda. Scenariusz napisał Brian Lynch, spod którego pióra wyszła fabuła Minionków z 2015 roku. To właśnie tej produkcji Minionki: Wejście Gru są kontynuacją.

Premiera filmu już 1 lipca.

Źrodło: ComingSoon