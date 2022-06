Cinema City przygotowało wakacyjną akcję dla swoich klientów! 0

Już po raz siódmy Cinema City zaprasza wszystkich fanów przeżywania filmowych emocji na wielkim ekranie do wzięcia udziału w letniej loterii, w której do wygrania jest ponad pół miliona nagród. W tym roku Cinema City promuje loterię pod hasłem "U nas wygrywa każdy kinoman!".

Każdy kto w okresie trwania loterii, tj. od 22 czerwca do 31 lipca zakupi bilet na dowolny seans, otrzyma specjalny kod loteryjny i po zarejestrowaniu go na dedykowanej stronie konkursowej: www.wygrywakazdykinoman.pl, zgarnie nagrodę! Czy będzie to nowa Skoda Karoq, vouchery do Parku Wodnego Suntago, hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter 3, roczne abonamenty kinowe Cinema City Unlimited, a może któraś z kinowych nagród, jak: darmowe bilety, czy przekąski barowe? O tym każdy kinoman musi przekonać się sam. Cinema City wie jedno, to jedyna taka loteria kinowa, w której każdy bilet daje gwarancję zwycięstwa!

Jaka nagroda kryje się pod kodem z Twojego biletu? Wybierz się do Cinema City na seans i daj się zaskoczyć! A w te wakacje będzie co oglądać! Na wielkim ekranie czekają kontynuacje uwielbianych hitów: Jurassic World: Dominion oraz Minionki: Wejście Gru, coś dla fanów uniwersum Marvela: Thor: Miłość i Grom, niesamowite animacje: Buzz Astral, czy DC Liga: Super Pets, mrożące krew w żyłach horrory: Czarny Telefon, czy NIE!, muzyczna biografia Króla Rock’n’rolla Elvis, a także coś dla wielbicieli romansów Na chwilę, na zawsze, filmów akcji Bullet Train i dobrego humoru: A oni dalej grzeszą, dobry Boże!

Więcej informacji znajdziecie na stronie Cinema City oraz www.wygrywakazdykinoman.pl.

Źrodło: Cinema City