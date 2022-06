"Decydująca godzina" z Naomi Watts trafi na polskie VOD 0

Pełen napięcia thriller Decydująca godzina z Naomi Watts w roli głównej dostępny będzie na platformach streamingowych już od 1 lipca.

Film będzie można zobaczyć na platformach: VOD.pl, Rakuten TV, Chili, Cineman, TVP VOD, Playnow.pl, Polsat Box Go, Premiery Canal+ (już dostępny) i Player.pl (już dostępny).

Decydująca godzina w reżyserii Phillipa Noyce'a to historia matki, która stara się uratować syna przed szkolnym terrorystą. Podczas joggingu będąc sama w środku lasu, daleko od domu, dostaje informację, że jej synowi grozi niebezpieczeństwo. Ma do dyspozycji tylko telefon i bardzo, bardzo mało czasu…

Dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts, której międzynarodową karierę zapewniła rola w Mullholland Drive Davida Lyncha, w Decydującej godzinie pojawia się w roli matki, która zrobi wszystko by uratować ukochane dziecko. Naomi oczarowała międzynarodową widownię swoimi występami w filmach: 21 gramów, Niemożliwe czy ostatnio w Infinite Storm.

Decydująca godzina to dzieło uznanego reżysera Philipa Noyce’a. Scenariusz napisał Chris Sparling. To dziejąca się czasie rzeczywistym opowieść, w której widz może się całkowicie zanurzyć. Film nawiązuje do wcześniejszego scenariusza Sparlinga, do Pogrzebanego, który spotkał się z dużym uznaniem widzów i krytyków. Również Decydująca godzina to popis jednego aktora. Rzadko spotyka się taki thriller, który byłby równocześnie szczegółowo przemyślany i emocjonalny, porywający i przejmujący. To także popis aktorskich umiejętności Watts, która przekonująco wypada zarówno w scenach wymagających heroizmu, jak i w roli pełnej poświęcenia matki.

Film miał światową premierę podczas MFF w Toronto 2021.

Źrodło: Best Film