Świetny zwiastun 4. sezonu wampirzej komedii ''Co robimy w ukryciu'' 0

Stacja FX opublikowała pełny zwiastun jednego ze swoich flagowych seriali. Mowa o wampirycznej komedii Co robimy w ukryciu. Właśnie nadchodzi jej czwarty sezon.

Natasia Demetriou, serial ''Co robimy w ukryciu''

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless, wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo oraz uwodzicielska Nadja. Pomaga im wierny sługa Nandora, człowiek imieniem Guillermo. Te nocne istoty starają się jak najlepiej przystosować do życia we współczesnym świecie, nie zawsze dobrze im to jednak wychodzi…

Trzeci sezon przyniósł szokujący finał. Teraz w nadchodzącej serii główni bohaterowie będą starać się podążać własnymi ścieżkami. Nandor spróbuje znaleźć idealną żonę, Nadja zapragnie otworzyć wampirzy klub nocny, a Laszlo opiekuje się Baby Colinem starając się, aby ten nie wyrósł na wampira energetycznego.

W obsadzie powracają Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén i Mark Proksch. Pomysł serialu oparty jest na filmie o tym samym tytule z 2014 roku. Twórcą obu dzieł jest utalentowany filmowiec – Taika Waititi, mający na swoim koncie m.in. komedię Jojo Rabbit.

Premiera 4. sezonu Co robimy w ukryciu już 12 lipca. Serial zadebiutuje na kanale FX i na platformie Hulu.

