Fani serialu oraz książek należących do uniwersum "Pieśni lodu i ognia" w ostatnich dniach żyją głównie sprawą kolejnego spin-offu, który został zapowiedziany w mediach. Jego głównym bohaterem będzie Jon Snow.

Jak się okazuje w produkcje serialu zaangażowany będzie również George R.R. Martin, który potwierdził tę informacje za pośrednictwem swojego blogu. Autor kultowej serii fantasy wyjawił, że miał okazję spotkać się z Kitem Harington w swoim domu w Santa Fe, aby przedyskutować kwestie związane z projektem. Tytuł roboczy serialu brzmi "SNOW".