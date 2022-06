Reżyser "Niewidzialnego człowieka" może nakręcić film o przygodach Zielonego Szerszenia i Kato 1

Jak donoszą zagraniczne media Leigh Whannell negocjuje objęcie stanowiska reżysera filmu "The Green Hornet and Kato". Produkcja ma powstać dla Universal Pictures.

Włodarze wytwórni Universal Pictures odbyli w ostatnich tygodniach kilka spotkań z kandydatami na potencjalnego reżysera filmu "The Green Hornet and Kato". Z najnowszych informacji wynika, że to Leigh Whannell, który nakręcił dla studia dobrze przyjęty horror Niewidzialny człowiek dostanie tę pożądaną przez wielu fuchę.

Universal Pictures otrzymało scenariusz "The Green Hornet and Kato" od Davida Koeppa na początku tego roku i spodobał się on na tyle mocno, że studio chciałoby, jak najszybciej zająć się kręceniem widowiska i przyspieszyło całe przedsięwzięcie do etapów przedprodukcyjnych.

Michael Helfant, czyli były prezes Marvel Studios oraz Bradley Gallo przejęli kontrolę nad serią od rodziny oryginalnego twórcy "Zielonego Szerszenia", George'a W. Trendle'a w styczniowej batalii licytacyjnej. Teraz panowie będą pełnili funkcję producentów nowego filmu.

Źródła mówią, że wybór na reżysera Leigha Whannella spowodowany jest tym, że wytwórnia chce pójść w nieco innym kierunku aniżeli miało to miejsce przy okazji filmu Zielony Szerszeń z 2011 roku. Widzowie powinni spodziewać się poważniejszego thrillera akcji.

Źrodło: Deadline