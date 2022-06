Moses Ingram zastępuje Lupitę Nyong'o w miniserialu Apple TV+ ''Lady in the Lake'' 0

Aktorka którą z pewnością kojarzycie z seriali Obi-Wan Kenobi, Gambit królowej czy filmu Tragedia Makbeta, otrzymała angaż w limitowanej serii Apple TV+ – Lady in the Lake.

Moses Ingram, serial ''Gambit królowej''

Mowa oczywiście o Moses Ingram, która w serialu Disney+ rozgrywającym się w uniwersum Gwiezdnych wojen wcieliła się w Inkwizytorkę imieniem Reva aka Trzecią siostrę.

Ingram w Lady in the Lake wcieli się w postać Cleo Sherwood, matki i kobiety imającej się różnych zawodów. Bohaterkę tą pierwotnie sportretować miała Lupita Nyong'o. Aktorka ta jednak na początku tego roku odeszła z serii, nie podając oficjalnego powodu swojej decyzji.

Wcześniej angaż w serialu otrzymała także Natalie Portman, która wcieli się w matkę i gospodynię domową Maddie Schwartz, która popchnięta pewnym nierozwiązanym morderstwem powraca do swojego dawnego życia jako dziennikarka śledcza. To stawia się oko w oko z Cleo Sherwood, która aktywnie działa w programie Baltimore’s Black. Akcja serialu przeniesie nad do Baltimore z lat 60. ubiegłego wieku.

Lady in the Lake powstaje z myślą o streamingowej platformie – jakiej jeszcze nie wiadomo. Serial pisze i wyreżyseruje Alma Har'el, mająca na swoim koncie dramat Słodziak oraz dokument LoveTrue. Projekt ten jest adaptacją powieści Laury Lippman o tym samym tytule.

Źrodło: The Hollywood Reporter