Chris Evans to aktor, który można powiedzieć zjadł zęby na wcielaniu się w postacie superbohaterów. Dotychczas sportretował w różnych filmach i serialach dwójkę takich postaci. Do wcielania się w nich nadaje się idealnie, co potwierdzają bracia Russo mający nadzieję na zobaczenie Evansa w jeszcze jednej superbohaterskiej roli.