Jeffrey Dean Morgan przymierzany do roli w 4. sezonie "The Boys" 0

Aktualnie za pośrednictwem platformy Prime Video mamy możliwość oglądać 3. sezon serialu The Boys. Amazon Studios dało także zielone światło kolejnej serii.

"The Walking Dead"

W trzecim sezonie The Boys fani mają możliwość oglądania Jensena Acklesa w roli Soldier Boya. Showrunner supebohaterskiego serialu, czyli Eric Kripke miał okazję pracować z nim wcześniej przy okazji produkcji Nie z tego świata. Teraz okazuje się, że do tego duetu może dołączyć kolejny aktor z przeszłością w serii stacji CW.

Jeffrey Dean Morgan, który w serialu Nie z tego świata grał postać Johna Winchestera był już przymierzany do występu w 3. sezonie The Boys, jednak z powodu napiętego grafiku nie dał rady ze wszystkim się wyrobić. Aktualnie prowadzone są rozmowy, aby Morgan dołączył w następnej serii, co zresztą potwierdził sam Kripke.

Jeffrey Dean Morgan jest superfanem "The Boys". Rozmawiamy na ten temat. Próbujemy wymyślić coś na czwarty sezon. Nic nie jest jeszcze sfinalizowane, ale rozmawiamy i piszemy e-maile, sprawdzamy, czy możemy to zrobić z jego napiętym harmonogramem. Więc bądźcie na bieżąco.

powiedział twórca

Co ciekawe Eric Kripke stwierdził też, że byłby gotów z miejsca znaleźć miejsce w serialu dla trzeciej gwiazdy z Nie z tego świata, czyli Jareda Padaleckiego. Oczywiście problemem są zobowiązania aktorów w innych projektach. Aktualnie Padalecki jest gwiazdą serialu Walker stacji CW.

