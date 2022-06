"NASZE MAGICZNE ENCANTO" - najlepsza animacja roku na DVD już w lipcu 0

W niezwykłym domu rodziny Madrigal wszyscy obdarzeni są magicznymi zdolnościami. Wszyscy poza Mirabel. Kiedy jednak magia tętniącego życiem Encanto zostaje zagrożona okazuje się, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją. Wielki hit Disneya – 60. animacja w historii studia to niezwykle barwny, przepełniony muzyką i tańcem, oraz nagrodzony Oscarem® i Złotym Globem, najlepszy film animowany 2021 roku. Entuzjastycznie przyjęty przez widzów na całym świecie, wyświetlany w polskich kinach nieprzerwanie przez 7 miesięcy, zadebiutuje na DVD już 13 lipca.

"NASZE MAGICZNE ENCANTO"

Encanto to cudowne, urokliwe miasto ukryte w górach Kolumbii. Ma wszystkie właściwości południowoamerykańskiego miasteczka – bogatą kulturę, wspaniałych ludzi i oczywiście muzykę. Co więcej, wszystkie dzieci na swoje piąte urodziny zostają obdarzone magiczną mocą, dzięki której mogą służyć swojej rodzinie i całej społeczności miasteczka. Ale magia Encanto nie ogranicza się do nadprzyrodzonych zdolności jej mieszkańców. Jak w każdej południowoamerykańskiej społeczności największym darem okazuje się bowiem rodzina, i to właśnie jej poświęcony jest ten film.

O tym, że sercem filmu będzie rodzina, twórcy wiedzieli jeszcze na długo przed wyborem miejsca akcji i wymyśleniem pierwszej postaci. Nasze magiczne Encanto przedstawia równie fascynujące, co skomplikowane relacje rodzinne. Uznaliśmy, że zamiast ograniczać się do dwóch postaci, ciekawiej będzie opowiedzieć historię licznej, wielopokoleniowej familii, – mówi reżyser Byron Howard. Pragnęliśmy pokazać i przeanalizować złożoną dynamikę dużej rodziny. Jak dobrze znamy naszych bliskich? Jak dobrze nasi bliscy znają nas?

Reżyser i scenarzysta Jared Bush dodaje:

To historia o tym, że nasi najbliżsi nie zawsze nas dostrzegają i nie zawsze w pełni nas rozumieją. My sami też z różnych przyczyn wiele przed nimi ukrywamy. W filmie pokazujemy, jak dziewczynka, która czuje się niedostrzegana, może nauczyć się dostrzegać całą swoją rodzinę, a na końcu także siebie.

Nasze magiczne Encanto nagrodzone zostało Oscarem® oraz Złotym Globem za najlepszy pełnometrażowy film animowany. W polskich kinach zadebiutował 26.11.2021 roku i do tej pory jest nieprzerwanie wyświetlany. Przez ten czas obejrzało go ponad 600 tysięcy widzów. Film ukaże się na DVD już 13 lipca.

Dodatki specjalne:

Wprowadzenie do "Daleko od drzewa"

Krótkometrażówka "Daleko od drzewa"

Źrodło: Galapagos