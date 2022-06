Od wielu lat mówi się na temat pomysłu Kosinskiego na remake thrillera science-fiction zatytułowanego Czarna dziura. W 2016 roku finalną wersję scenariusza przygotował Jon Spaihts, który pracował przy takich projektach, jak Prometeusz, Doktor Strange czy ostatnio Diuna. Jego praca została oceniona naprawdę bardzo dobrze, aczkolwiek studio anulowało plany związane z jego adaptacją.

Ostatnio Joseph Kosinski powrócił do tematu remake’u w jednym z wywiadów. Filmowiec wyjawił, że jego film ma zbyt wiele podobieństw do kosmicznego widowiska Christophera Nolana Interstellar. Mimo wszystko Kosinski uwielbia ten pomysł na film.

Ciągle czuję, że ten film jest jednym z najbardziej wyjątkowych, jakie kiedykolwiek nakręcił Disney, mam na myśli oryginał. To jest dzikie. Pomysł podróży do czarnej dziury jest nadal jedną z tych rzeczy, które są bardzo intrygujące, ponieważ nie jest to science fiction. One naprawdę istnieją, a wszystkie efekty, które się wokół nich dzieją, to prawdziwa fizyka. Jest więc wspaniała historia do opowiedzenia o tej podróży. Po prostu w tym momencie nie wymyśliłem jeszcze czym byłaby ona dla mnie.