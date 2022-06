W zasadzie od premiery drugiej części przygód Deadpoola mówi się w mediach o trzeciej odsłonie. Sytuacja nieco się zmieniła, kiedy Walt Disney przejął wytwórnię Foxa, a co za tym idzie prawa do adaptacji komiksów z X-Menami oraz Pyskatym Najemnikiem. Kevin Feige zapowiedział, że Deadpool 3 będzie oficjalną częścią Marvel Cinematic Universe, co oczywiście będzie czymś absolutnie wyjątkowym z racji kategorii wiekowej R.

Niedawno scenarzyści filmów o Deadpoolu, czyli Rhett Reese i Paul Wernick mieli okazję udzielić wywiadu w podcaście Post Cred Pod, w którym mówili o przystosowaniu się wyjątkowego antybohatera do realiów MCU. Panowie nie mają zamiaru zmieniać samego Deadpoola tak bardzo, aby był niczym normalny członek kinowego uniwersum.