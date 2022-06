Gugu Mbatha-Raw w zwiastunie thrillera psychologicznego ''Surface'' 0

Apple Studios prezentuje zwiastun serialu Surface z Gugu Mbathe-Raw w roli głównej. Produkcja ta to thriller psychologiczny, a więc fani mocnych wrażeń już mogą szykować się na seans.

Gugu Mbatha-Raw, serial ''Surface''

A co jeśli pewnego dnia się obudzisz i nie będziesz znał(a) własnych sekretów? – takim pytaniem twórcy promują Surface. Główną bohaterką serialu jest żyjąca w luksusie i mająca idealne życie Sophie. Kobieta mieszka w luksusowej dzielnicy w San Francisco, ma udane małżeństwo i oddanych przyjaciół. Pewnego dnia jej życie jednak się zmienia. Sophie budzi się po urazie głowy, który spowodował u niej utratę pamięci. Wszyscy wkoło mówią jej, że próbowała popełnić samobójstwo. Kobieta w to jednak nie wierzy. Wraz z mężem i przyjaciółmi pragnie poznać prawdę o sobie. Z czasem odkrywa coraz więcej sekretów, które zmieniają jej pogląd na własne życie. Sophie zaczyna kwestionować to co inni jej mówią, bowiem zaczyna zdawać sobie sprawę, że rzeczywistość, którą przeżyła była zupełnie inna.

Za serial odpowiada Veronica West. To ona napisała scenariusz, a także pełniła funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. W roli Sophie wspomniana Gugu Mbatha-Raw, aktorka którą kojarzyć możecie z serialu Loki, The Morning Show czy filmu Nie ma drugiej takiej. W obsadzie są także Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud i Millie Brady.

Premiera serialu 29 lipca na Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+