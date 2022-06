''The Most Dangerous Game'' - zwiastun remake'a filmu z lat 30. XX wieku ''Hrabia Zarow'' 0

Studia Universal i Blumhouse prezentują oficjalny zwiastun filmu The Most Dangerous Game. Produkcja ta jest remakem klasyka z lat 30. XX wieku znanym w Polsce pod tytułem Hrabia Zarow.

film ''Hrabia Zarow''

Hrabia Zarow opowiadał o Bobie Rainsfordzie, który po katastrofie statku jako jedyny ocalały dociera do pobliskiej wyspy. Okazuje się ona własnością rosyjskiego arystokraty Zaroffa, który od lat jest namiętnym myśliwym, polującym na wszystko co się da. Hrabia znudzony już polowaniem na zwierzęta rozpoczyna łowy na ludzi, którzy trafili na jego wyspę.

W remake’u główni bohaterowie to ojciec i syn. Oboje zostają wyrzuceni na brzeg tajemniczej wyspy po wybuchu ich parowca. Właścicielem wyspy okazuje się baron Von Wolf, który zdradza im sekret. Okazuje się, że wyspę traktuje jak wielkie łowieckie pole, a zwierzyną są ludzie…

W obsadzie filmu są Tom Berenger, Chris ’’CT’’ Tamburello, Bruce Dern, Judd Nelson i Casper Van Dien. Berenger wciela się w mężczyznę, który od lat ukrywa się na wyspie, przez co jego zdrowie psychiczne jest już na skraju wyczerpania.

Remake napisał i wyreżyserował Justin Lee mający na swoim koncie m.in. film akcji Final Kill z 2020 roku czy western Badland.

Premiera The Most Dangerous Game 5 sierpnia. W ten dzień film wejdzie do wybranych kin i trafi na VOD.

Źrodło: Deadline