Legendarny kompozytor John Williams kończy swoją karierę! 0

Wielokrotnie nagradzany i nominowany do wielu prestiżowych nagród kompozytor John Williams prawdopodobnie kończy swoją karierę zawodową.

film ''Indiana Jones i Świątynia Zagłady''

Ten niezwykle utalentowany kompozytor ma już 90 lat, a na swoim koncie wiele doskonałych filmów. Swoją karierę rozpoczął w 1958 roku produkcją Daddy-O. Potem posypały się propozycje. John Williams na swoim koncie ma pracę nad muzyką dla takich serii jak Gwiezdne wojny, Powrót do przyszłości, Harry Potter czy Indiana Jones. I to właśnie komponowanie muzyki do piątego filmu o przygodach nieustraszonego archeologa i łowcy przygód ma być ostatnim w jego karierze.

Informację taką Williams podał w jednym z ostatnich wywiadów.

W tej chwili pracuję nad filmem 'Indiana Jones 5', w którym to w tytułowego bohatera po raz kolejny wciela się Harrison Ford – trochę młodszy ode mnie. Dla niego ma to być ostatni film, w którym sportretuje tego bohatera. Więc pomyślałem. Skoro Harrison potrafi coś zakończyć, to być może ja też. powiedział kompozytor

John Williams od samego początku jest zaangażowany w tworzenie muzyki do filmów o Indianie Jonesie, więc gdyby naprawdę nadchodzącą produkcją chciał zakończyć swoją karierę, byłoby to cudowne zwieńczenie.

Williams w trakcie tego samego wywiadu zdradził także, że nawet jeśli zdecyduje się na emeryturę w Hollywood to i tak dalej będzie komponował muzykę koncertową.

Premiera filmu Indiana Jones 5 wyznaczona jest na 30 czerwca 2023 roku.

Źrodło: apnews