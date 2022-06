Steven Universe, Ben 10 i inni bohaterowie Cartoon Network w pełnometrażowych filmach 0

Wakacje na kanale Cartoon Network to czas letnich maratonów, a jednym z nich będą "Kinowe wieczory w Cartoon Network". Stacja oferuje widzom weekendowy cykl, w ramach którego będą mogli obejrzeć pełnometrażowe filmy z uniwersum swoich ulubionych seriali. Premiera i emisja pierwszej produkcji w sobotę 2 lipca o 18:55.

Cartoon Network zaprasza na seans jak z wielkiego ekranu, ale w domowym zaciszu! W lipcowe soboty i niedziele na widzów czeka Steven Universe, Tom i Jerry, Scooby-Doo, Ben Tennyson, Grizz, Lodomir i Panda.

Scooby-Doo wraz z ekipą nastoletnich detektywów spróbują dorwać ducha, który straszy na zapleczu restauracji sławnego szefa kuchni. Natkną się na pułapkę. Tropikalna wyspa, gdzie mieli wypoczywać podczas wakacji okaże się zamieszkana przez… zombie! Bohaterowie zmierzą się również z magicznymi mocami.

Tom i Jerry, dobrze znani psotnicy, rozpoczną wyścig z całą grupą nietypowych osobliwości: lordem demonów, gwiazdą filmów akcji i… babcią. Będą rywalizować z piratami o zdobycie ukrytego skarbu i wystąpią w opowieści o Robin Hoodzie. Wpadną też do Nowego Jorku i zmalują niejedną psotę.

Na antenie zagoszczą również niedźwiedzi bracia: Grizz, Lodomir i Panda. Tym razem będą musieli umknąć przed złośliwym agentem Wydziału Kontroli Dzikiej Natury, który chce zamknąć misie w rezerwacie. Wpadną na pomysł, żeby zostać influencerami. Ale czy w ten sposób zyskają sympatię innych postaci, nawet tych mało przyjaznych?

Cartoon Network przygotowało też coś dla fanów kosmicznych przygód. Ben 10 i rodzina Tennysonów zmierzą się z wrogo nastawionym kosmitą Vilgaxem. Jedyny sposób, by go powstrzymać, to wyprawa w kosmos. Ben Tennyson podejmie się tego zadania! Po galaktyce będzie też wędrował Steven Universe. W pełnometrażowej produkcji to od tego bohatera zależeć będą losy Ziemi: rozpocznie misję pokonania Klejnotu, który zagraża bezpieczeństwu planety.

Harmonogram filmów emitowanych w ramach maratonu "Kinowe wieczory z Cartoon Network":

Premiera maratonu "Kinowe wieczory z Cartoon Network" w sobotę 2 lipca o 18:55 w Cartoon Network. Emisja w weekendy o 18:55.

Źrodło: Biuro prasowe WarnerMedia